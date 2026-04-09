Handwerk will Praktika für Wehrpflichtige anbieten
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Handwerk will Praktika für Wehrpflichtige anbieten

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Von DTS Nachrichtenagentur

Das deutsche Handwerk will künftig Praktika für Wehrdienstleistende anbieten. Wie die „Bild“ berichtet, regt der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) an, während des Wehrdienstes Angebote zur Berufsorientierung und Qualifizierung im Handwerk zu verankern. „Vorstellbar wären hier beispielsweise ein- bis mehrtägige Praktika“, sagte ein ZDH-Sprecher der Zeitung.

Graffiti-Entfernung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Verband sieht demnach in einer stärkeren Zusammenarbeit von Handwerk und Bundeswehr die Chance, „junge Menschen frühzeitig an Berufsprofile im Handwerk heranzuführen und sie auf diese Weise für handwerkliche Berufe und eine Ausbildung im Handwerk zu begeistern“. Wehrdienstleistende kämen schon heute mit einer Vielzahl gewerblich-technischer und handwerklicher Tätigkeiten in Berührung, etwa beim Bau von Behelfsstraßen und Brücken, bei der Wartung von Fahrzeugen oder bei der Sicherung von Energie- und Wasserversorgungssystemen.

Weiter heißt es: „Gleichzeitig stärkt der Wehrdienst überfachliche Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Resilienz. All dies sind Fähigkeiten, die auch für Betriebe unerlässlich sind.“ Eine engere Kooperation könne deshalb helfen, junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk zu gewinnen und „dem zeitweisen Entzug von Arbeits- und Fachkräften für das personalintensive Handwerk entgegenzuwirken“.

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