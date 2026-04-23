Handwerksverband will Stromsteuer- statt Energiesteuer-Senkung

Vor der Abstimmung im Bundesrat hat der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Jörg Dittrich, die geplante Senkung der Energiesteuer kritisiert und stattdessen eine niedrigere Stromsteuer gefordert.

Strommast (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Fakt ist, dass der Staat momentan erheblich von den gestiegenen Spritpreisen profitiert und deutliche Mehreinnahmen durch den höheren Spritpreis hat”, sagte Dittrich dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Freitagausgaben). Jetzt eine kurzfristige Entlastung über acht Wochen durch eine Spritpreisbremse zu machen, werde aber wohl kaum langfristige Wachstumsimpulse setzen.

“Sinnvoller wäre es, die Mehreinnahmen zu nutzen, um die Transformation zu beschleunigen, beispielsweise indem die Stromsteuer für alle gesenkt wird, wie es im Übrigen auch versprochen war”, schlug Dittrich vor. “Das könnte den gewünschten Schub bringen. Was wir brauchen, ist ein tragfähiges Gesamtkonzept, das über diese akute Krise hinausgeht”, sagte der Verbandspräsident.