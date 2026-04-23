Sieg in der Verlängerung: Stuttgart zieht ins DFB-Pokalfinale ein
Sport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Sieg in der Verlängerung: Stuttgart zieht ins DFB-Pokalfinale ein

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der VfB Stuttgart hat im DFB-Pokal-Halbfinale den SC Freiburg nach Verlängerung mit 2:1 besiegt und sich damit den Finaleinzug gesichert.

Tiago Tomás (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Freiburg war zunächst effizienter: In der 28. Minute brachte Maximilian Eggestein die Gäste mit 1:0 in Führung. Stuttgart steigerte sich nach der Pause deutlich und kam in der 70. Minute durch Deniz Undav zum verdienten Ausgleich.

In der Folge drängten die Gastgeber auf die Entscheidung, ließen jedoch mehrere gute Gelegenheiten ungenutzt. Freiburg verteidigte tief und rettete sich in die Verlängerung, in der Stuttgart weiter das aktivere Team blieb. Mehrfach scheiterte der VfB am stark reagierenden Freiburger Schlussmann oder am Aluminium.

Als sich bereits vieles auf ein Elfmeterschießen hindeutete, fiel doch noch die Entscheidung: In der 119. Minute traf Tiago Tomás nach Vorarbeit von Badredine Bouanani zum 2:1 für Stuttgart. Damit steht Stuttgart im Finale und wahrt die Chance auf die Titelverteidigung.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schwerer Verkehrsunfall bei Mering – Vier Verletzte, Straße gesperrt

0
Mering – Am heutigen Nachmittag hat sich gegen 14:30...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Jugendliche rauben Senior in Stadtbergen aus – Festnahme und Haftbefehl erlassen

0
Am Montagmorgen, den 20. April 2026, ereignete sich in Stadtbergen ein Raubüberfall auf der Pferseer Straße. Gegen 09:45 Uhr baten zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren einen 89-jährigen Mann, sein Geld zu wechseln. Als der Mann seinen Geldbeutel hervorholte, entrissen die Jugendlichen ihm diesen und flohen.
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.04.2026

0
Hier lesen Sie Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Die Rosenau Gazette

Die Rosenau Gazette zum FC Augsburg: “Nach den Sternen greifen”

0
Wenn der FC Augsburg am Wochenende gegen die Frankfurter Eintracht spielt, dann zeigt, sich in welche Richtung sich die Saison im Gesamten entwickelt. Mit der Verpflichtung von Sandro Wagner zu Saisonbeginn wollte der FCA den nächsten Schritt machen, nachdem den Teams von Jess Thorup gerade zum Saisonende hin zweimal die Luft ausging.