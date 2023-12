HC Landsberg Riverkings trennen sich von Importspieler

Die HC Landsberg Riverkings und Luka Ulamec gehen zukünftig getrennte Wege. Beide Seiten einigten sich auf die Auflösung des bestehenden Vertrages.

Vizepräsident Michael Grundei: „Leider hat Luka die in ihn gesteckten Erwartungen zu selten erfüllen können. Deshalb haben wir uns nun zur Trennung entschlossen. Wir haben Luka als super Typen kennengelernt und wünschen ihm von Herzen alles Gute! Wir werden uns jetzt in Ruhe nach Ersatz umschauen, der uns sowohl sportlich verstärkt als auch finanziell in den Rahmen des Vereins passt.‘