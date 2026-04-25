Irans Außenminister in Pakistan – Treffen mit US-Team unsicher

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi ist zu Gesprächen in Pakistan eingetroffen, während eine US-Delegation unter der Leitung von Steve Witkoff und Jared Kushner ebenfalls an diesem Wochenende erwartet wird.

Stand Samstagmittag gab es jedoch noch keine offiziellen Pläne für direkte Verhandlungen zwischen den USA und Iran in Islamabad. Araghchi traf sich zunächst unter anderem mit seinem pakistanischen Amtskollegen Ishaq Dar und dem pakistanischen Generalstabschef Asim Munir und plante dem Vernehmen nach, anschließend nach Oman und Russland weiterzureisen.

Die USA hatten zuvor angekündigt, dass Vizepräsident JD Vance bereitstehe, um sich den Gesprächen in Pakistan anzuschließen, falls dies erforderlich sein sollte. US-Präsident Donald Trump sagte, der Iran wolle wohl ein Angebot machen, aber er wisse noch nicht, worum es sich dabei handele. Es sei auch unklar, in welche Richtung sich die Gespräche in Pakistan entwickeln.

Unterdessen setzen die israelische Armee und die Hisbollah ihre Kämpfe fort, wobei beide Seiten sich gegenseitig der Verletzung eines kürzlich verlängerten Waffenstillstands beschuldigen. Die israelische Armee hat die Bewohner im Süden Libanons erneut gewarnt, sich nicht südlich einer markierten Linie zu bewegen.

Und im Iran wurde ein Mann, der an den landesweiten Protesten im Januar teilgenommen hatte, hingerichtet. Der Vorwurf: Er soll für den israelischen Geheimdienst gearbeitet haben.