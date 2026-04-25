26-Jähriger bei Wohnhausbrand in Rinchnach gestorben
Polizeipräsidium Niederbayern
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26-Jähriger bei Wohnhausbrand in Rinchnach gestorben

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein tragischer Brand ereignete sich am Vormittag des 25. April 2026 in Rinchnach im Landkreis Regen. Bei dem Feuer, das in einem Wohnhaus ausbrach, konnte die Feuerwehr einen 26-jährigen Mann nur noch tot bergen.

Feuerausbruch am Morgen

Gegen 08:45 Uhr wurde der Brand in dem Wohnhaus gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen begann das Feuer im Obergeschoss und erfasste schnell das gesamte Gebäude. Die Feuerwehrleute rückten schnell aus, konnten das Leben des jungen Mannes jedoch nicht mehr retten.

Ein Feuerwehrmann verletzt

Bei den Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen. Zur Ursache des Brandes und zur Schadenshöhe gibt es derzeit noch keine gesicherten Informationen. Diese werden von der Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat, ermittelt.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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