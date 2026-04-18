Kangaroos unterliegen in Schwelm – Entscheidungsspiel in Stadtbergen

Die BG Leitershofen/Stadtbergen hat im Play-off-Achtelfinale der BARMER 2. Basketball Bundesliga den Ausgleich hinnehmen müssen. Bei den EN Baskets Schwelm unterlagen die Kangaroos deutlich mit 55:70. Damit steht es in der „Best-of-three“-Serie 1:1 – die Entscheidung fällt nun am Sonntag in Stadtbergen.

Dabei begann die Partie vielversprechend für die Gäste. Nach sieben Minuten lag Leitershofen mit 19:12 in Führung und kontrollierte zunächst das Spiel. Doch eine längere Schwächephase brachte die Wende: Über mehrere Minuten gelangen nur zwei Punkte, Schwelm drehte die Partie.

Zwar kämpften sich die Kangaroos zwischenzeitlich zurück und gingen durch einen Dreier von Brian Dawson nochmals in Führung, doch ein 0:13-Lauf kurz vor der Halbzeit sorgte für einen deutlichen Rückschlag.

Keine Antwort auf Schwelms Defensive

Auch nach dem Seitenwechsel fand die BG kein Mittel gegen die variabel agierende Verteidigung der Gastgeber. Der Rückstand blieb zunächst im Rahmen, doch im Schlussviertel setzte sich Schwelm entscheidend ab und baute den Vorsprung zwischenzeitlich auf 19 Punkte aus.

Auffällig waren vor allem die vielen Ballverluste – insgesamt 27 Turnovers – sowie die schwache Trefferquote von jenseits der Dreierlinie.

Alles entscheidet sich am Sonntag

Trotz Heimvorteils geht das Momentum nun an Schwelm. Die Kangaroos setzen darauf, dass Play-off-Serien ihre eigenen Gesetze haben. Bereits am Sonntag kommt es in Stadtbergen zum alles entscheidenden dritten Spiel.

Geschäftsführer Wayne Chico Pittman machte nach der Partie deutlich: „Heute war Schwelm die bessere Mannschaft, Patterson und Stoll haben wir nicht im Griff gehabt. Es fehlte von Beginn an bei uns der Fluss im Spiel und die Aggressivität. Nun haben wir nicht einmal 48 Stunden Zeit zur Regeneration und müssen am Sonntag mit unseren Fans im Rücken alles abrufen“, so Pittman.