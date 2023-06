Kirchenleben nimmt wieder Fahrt auf, die Zahl der Kirchenaustritte steigt aber auch in Augsburg weiter

Auch wenn das Kirchenleben nach Corona wieder Fahrt aufgenommen hat, steigt die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche weiter, auch in Augsburg. Bischof Bertram zeigt sich besorgt.

Die Zahl der Kirchenaustritte ist von 19.884 im Jahr 2021 auf 30.921 im Jahr 2022 gestiegen. In die katholische Kirche eingetreten sind im Bistum Augsburg 323 Personen (2021: 349). Von den 2.474.593 auf dem Boden des Bistums lebenden Menschen sind 1.182.901Katholiken (2021: 1.220.887). Das sind 47,8 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Die gestiegenen Austrittszahlen geben Augsburgs Bischof Bertram Meier Anlass zur Sorge: „Ich trauere um jeden Menschen, der uns verlässt. Die Kirche hat viel Vertrauen verspielt, unsere Aufgabe ist es, dies Vertrauen mit Geduld und Glaubwürdigkeit zurück zu gewinnen. Gleichzeitig sehe ich, wie groß die Sehnsucht nach spiritueller Erfüllung ist, wie gerne Menschen gemeinsam den Glauben feiern. Ich hoffe, dass das in der kommenden Woche beginnende Ulrichsjubiläum viele Menschen dazu einladen kann, die Schönheit und den Trost einer Gemeinschaft im Glauben wieder zu entdecken.“

Das Kirchenleben nimmt nach Corona wieder Fahrt auf

Durchschnittlich alle dreieinhalb Stunden haben sich Brautpaare im Jahr 2022 im Rahmen einer katholischen Trauung das Ja-Wort gegeben: Die Zahl der kirchlichen Eheschließungen im Bistum Augsburg ist von 1.383 in 2021 auf 2.458 sprunghaft angestiegen und bewegt sich damit wieder auf Vor-Corona-Niveau (2019: 2.708). Dies geht aus den Eckdaten kirchlichen Lebens des Jahres 2022 hervor, die an diesem Mittwoch von den 27 Bistümern und Erzbistümern in Deutschland sowie von der Militärseelsorge veröffentlicht wurden.

2022 haben 10.916 Menschen im Bistum Augsburg das Sakrament der Taufe empfangen – mehr als 2021 (10.620) und deutlich mehr als im ersten Corona-Jahr 2020 (7.631).

Die Zahl der Erstkommunionen lag 2022 bei 10.198 (2021: 10.447). Es fanden 8.139 Firmungen statt (2021: 8.993).

Es gab 13.912 Bestattungen (2021: 13.922). Den sonntäglichen Gottesdienst besuchten wöchentlich 98.268 Menschen (2021: 78.771).

Im Jahr 2022 gab es 1.202 (2021: 1.143) hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pastoral. Konkret waren dies 570 Welt- und Ordenspriester (2021: 565), 46 ständige Diakone im Hauptberuf (2021: 45), 72 mit Zivilberuf (2021: 70) und 11 mit Teilauftrag (11), 183 Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten (2021: 183), 215 Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten (2021: 218), 49 Pfarrreferentinnen und Pfarrreferenten (2021: 50) sowie 56 weitere pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zudem gab es 360 (2020: 342) Religionslehrerinnen und Religionslehrer im Kirchendienst.

Bischof Dr. Bertram Meier zeigt sich erfreut über die wieder wachsende Zahl der Gottesdienstbesucher, auch wenn die Vor-Corona-Zahlen mit deutlich über hunderttausend wöchentlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch nicht wieder erreicht sind: „Kirche ist eine Gemeinschaft, zu der Gott uns zusammenruft. Dass der sonntägliche Gottesdienst in der Gemeinde wieder vermehrt als Ort der Stärkung und des Trostes wahrgenommen wird, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit.“

Auch die steigenden Zahlen bei den Taufen und den Eheschließungen stimmen den Bischof optimistisch: „Mehr Taufen und deutlich mehr kirchliche Trauungen – das zeigt, dass eine stärkende katholische Gemeinschaft für viele Menschen eine große Rolle in ihrem Leben spielt.“