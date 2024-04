KJF Klinik Josefinum: Geburtenstärkstes Krankenhaus in Bayern

Im Jahr 2023 erblickten in der KJF Klinik Josefinum, die zur Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e. V. (KJF Augsburg) gehört, 3.300 Kinder das Licht der Welt. Damit ist das Josefinum das geburtenstärkste Krankenhaus in Bayern und belegt bundesweit sogar den fünften Platz.

Trotz rückläufiger Geburtenzahlen in Deutschland bleibt die Zahl der Entbindungen in der KJF Klinik stabil und erreicht nahezu Vorjahresniveau. Sebastian Stief, Geschäftsführer der KJF Klinik Josefinum und Vorstand Medizin der KJF Augsburg, äußert sich erfreut über diesen Erfolg: „Dass so viele Eltern zur Geburt in unsere Klinik kommen, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis des Engagements aller Mitarbeitenden, ihrer herausragenden Expertise und modernster Infrastruktur. Es ist eine wertvolle Bestätigung unserer Arbeit.“

Mutter und Kind in besten Händen

Als Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe (Level 1) ist das Josefinum eine führende Einrichtung für Pränatal-, Früh- und Neugeborenenmedizin in Bayern. Neben der Betreuung komplexer Schwangerschaftsverläufe bietet die KJF Klinik beste Voraussetzungen zur Versorgung von extrem unreifen Früh- oder schwer kranken Neugeborenen. Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin verfügt zudem über eine hochmoderne Neonatologie und eine der fortschrittlichsten Neonatologischen Intensivstationen (NICU) in Deutschland, die den Erhalt der Eltern-Kind-Bindung in den Fokus rückt. Für die maximale Sicherheit der Patientinnen rund um die Entbindung oder nach gynäkologischen Operationen stehen Intensivbetten und ein erfahrenes, interdisziplinäres Team der Frauenklinik und der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin zur Verfügung.

Familienfreundliche Spitzenmedizin

Neben der hohen medizinischen Qualität zeichnet sich das Josefinum durch ein besonders familienfreundliches Versorgungskonzept aus, das die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt stellt. Dies zeigt sich zum Beispiel in den modernen Einzelzimmern auf der Familienstation, dem neuen „aktiven Kreißsaal“ mit viel Bewegungsfreiheit für bestmögliche Bedingungen während der Geburt und dem aufmerksamen Team, das den Patientinnen und Patienten neben der medizinischen Versorgung auch persönlich Zeit und Zuwendung schenkt. „Wir danken den Müttern und Vätern für ihr Vertrauen und versichern, dass wir auch weiterhin alles daransetzen werden, ihnen die bestmögliche Versorgung zu bieten“, ergänzt Klinik-Geschäftsführer Sebastian Stief.