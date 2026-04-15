Körperliche Auseinandersetzung in Augsburger Innenstadt endet in Polizeieinsatz und Festnahme
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Körperliche Auseinandersetzung in Augsburger Innenstadt endet in Polizeieinsatz und Festnahme

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – In den frühen Morgenstunden des Dienstags (14. April 2026) ereignete sich in der Maximilianstraße in Augsburg eine Auseinandersetzung, die zu einem Polizeieinsatz führte. Gegen 01:15 Uhr gerieten ein 33-jähriger Mann und ein 35-jähriger Mann in einen Streit, der schließlich eskalierte.

Polizeieinsatz nach körperlicher Auseinandersetzung

Der 33-Jährige zeigte sich gegenüber den alarmierten Polizeibeamten aggressiv und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Wiederholt versuchte er, sich von den Beamten zu entfernen, wobei er sie mit Schlägen und Tritten angriff und beleidigte. Die Polizei konnte ihn schlussendlich in Gewahrsam nehmen.

Ermittlungen wegen Körperverletzung und Widerstand

Laut Polizei wird nun gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen aufgrund von Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. Der 35-jährige Beteiligte muss sich wegen Körperverletzung verantworten. Der 33-Jährige ist deutscher Staatsbürger, während der 35-Jährige sowohl die deutsche als auch die kasachische Staatsangehörigkeit besitzt.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Zwischen Roßhaupten und Seeg | Tesla prallt frontal in Baum – Fahrer stirbt

0
Am Donnerstagnachmittag, den 16. April 2026, ereignete sich auf...
FC Augsburg

Tragischer Unfall erschüttert Fußballwelt: Ex-Augsburg-Keeper Manninger tödlich verunglückt

0
Ein schweres Unglück in Salzburg hat am Donnerstag für...
FC Augsburg

Große Trauer um Alexander Manninger – bewegende Abschiedsworte aus der Fußballwelt

0
Der überraschende Tod des ehemaligen ÖFB-Nationaltorhüters Alexander Manninger hat...
Überregionale Nachrichten

Hessen: Entsetzen über tödlichen Arbeitsunfall in Lederfabrik

0
Drei Menschen sterben, zwei sind lebensgefährlich verletzt: In Hessen...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute