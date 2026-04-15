Körperliche Auseinandersetzung in Augsburger Innenstadt endet in Polizeieinsatz und Festnahme

Augsburg (ots) – In den frühen Morgenstunden des Dienstags (14. April 2026) ereignete sich in der Maximilianstraße in Augsburg eine Auseinandersetzung, die zu einem Polizeieinsatz führte. Gegen 01:15 Uhr gerieten ein 33-jähriger Mann und ein 35-jähriger Mann in einen Streit, der schließlich eskalierte.

Polizeieinsatz nach körperlicher Auseinandersetzung

Der 33-Jährige zeigte sich gegenüber den alarmierten Polizeibeamten aggressiv und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Wiederholt versuchte er, sich von den Beamten zu entfernen, wobei er sie mit Schlägen und Tritten angriff und beleidigte. Die Polizei konnte ihn schlussendlich in Gewahrsam nehmen.

Ermittlungen wegen Körperverletzung und Widerstand

Laut Polizei wird nun gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen aufgrund von Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. Der 35-jährige Beteiligte muss sich wegen Körperverletzung verantworten. Der 33-Jährige ist deutscher Staatsbürger, während der 35-Jährige sowohl die deutsche als auch die kasachische Staatsangehörigkeit besitzt.