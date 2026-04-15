17-Jähriger löst Polizeieinsatz am Augsburger Bahnhofsvorplatz mit Anscheinswaffe aus
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17-Jähriger löst Polizeieinsatz am Augsburger Bahnhofsvorplatz mit Anscheinswaffe aus

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Am Dienstagabend sorgte ein Vorfall am Bahnhofsvorplatz in Augsburg für einen größeren Polizeieinsatz. Ein 17-jähriger Jugendlicher zeigte gegen 20:00 Uhr eine täuschend echt aussehende Anscheinswaffe.

Gruppenansammlung am Bahnhofsvorplatz

Der Jugendliche befand sich in Begleitung einer Gruppe, als er einen 39-jährigen Mann ansprach und fragte, ob dieser mit ihnen rauchen wolle. Nachdem der Mann ablehnte, zog der 17-Jährige eine Waffe aus seiner Bauchtasche und präsentierte sie ihm. Es kam zu keinerlei Bedrohungssituation, dennoch zog die Gruppe daraufhin in Richtung Königsplatz weiter.

Schnelles Eingreifen der Polizei

Die herbeigerufene Polizei konnte die Gruppe kurze Zeit später in der Bahnhofstraße ausfindig machen. Der Jugendliche wurde identifiziert und die Waffe, welche eine Nachbildung einer echten Schusswaffe darstellt, sichergestellt. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass der Jugendliche über 2,5 Promille Alkohol im Blut hatte.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

Die Polizei ermittelt nun gegen den 17-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Jugendliche besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit. Der angesprochene 39-Jährige Mann hat die irakische und deutsche Staatsangehörigkeit.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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