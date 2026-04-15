Augsburg: 23-jähriger Drogeneinflussfahrer in Dasing gestoppt und angezeigt
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Augsburg: 23-jähriger Drogeneinflussfahrer in Dasing gestoppt und angezeigt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Dienstag, den 14. April 2026, wurde ein 23-jähriger Autofahrer in Dasing unter Drogeneinfluss gestoppt. Gegen 17:00 Uhr fiel der junge Mann in der Carl-von-Linde-Straße ins Visier der Polizei.

Polizeikontrolle deckt Drogenkonsum auf

Während der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten beim 23-Jährigen. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht und fiel positiv auf Kokain aus.

Fahrt unter Drogeneinfluss endet mit Blutentnahme

Die Polizei untersagte dem jungen Mann, der die rumänische Staatsangehörigkeit besitzt, die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme an. Gegen ihn wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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