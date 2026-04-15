Mann mit gefälschtem Führerschein auf B17 gestoppt: Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung in Augsburg
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Mann mit gefälschtem Führerschein auf B17 gestoppt: Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung in Augsburg

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Ein 46-jähriger Mann wurde am Dienstagabend (14. April 2026) auf der B17 in Fahrtrichtung Norden, im Stadtteil Kriegshaber, ohne gültigen Führerschein erwischt. Die Polizei stoppte den Fahrer gegen 20 Uhr in der Bürgermeister-Ackermann-Straße.

Gefälschter Führerschein vorgelegt

Bei der Kontrolle händigte der Mann den Beamten einen offensichtlich gefälschten Führerschein aus. Die Polizeibeamten untersagten daraufhin die Weiterfahrt, stellten das Falsifikat sowie die Fahrzeugschlüssel sicher und begleiteten den Mann zu weiteren Maßnahmen auf die Dienststelle.

Ermittlungen wegen Urkundenfälschung

Gegen den 46-jährigen Fahrer, der die ukrainische Staatsangehörigkeit besitzt, wird nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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