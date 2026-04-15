Callcenter-Betrüger in Bergheim dank couragiertem Ehepaar festgenommen
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
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Callcenter-Betrüger in Bergheim dank couragiertem Ehepaar festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Erfolgreiche Festnahme eines Callcenter-Betrügers in Bergheim: Polizei dankt couragiertem Ehepaar

Ehepaar vereitelt Betrug durch Schockanruf

In den frühen Abendstunden gelang der Polizei im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen die Festnahme eines flüchtigen Callcenter-Betrügers in Bergheim. Ausschlaggebend für den Erfolg war das entschlossene Handeln eines ansässigen Ehepaares. Die beiden wurden mit einem Schockanruf konfrontiert, in dem behauptet wurde, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Dank ihrer guten Information durchschauten sie die Betrugsmasche sofort und alarmierten die Polizei.

Gemeinsamer Einsatz führt zur Festnahme

Das Ehepaar hielt den Telefonkontakt mit dem Betrüger aufrecht und arrangierte in der Nähe ihres Wohnsitzes eine vermeintliche Geldübergabe. Als der Abholer am vereinbarten Ort erschien, merkte er, dass der Plan gescheitert war und ergriff die Flucht. Trotzdem gelang es der Neuburger Polizei mithilfe des Ehegatten, den Tatverdächtigen zu verhaften.

Täter in Untersuchungshaft

Der 64-jährige Bewohner von Bergheim spielte eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Festnahme des 38-jährigen polnischen Täters. Dieser wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Es wurde Untersuchungshaft angeordnet, und der Verdächtige befindet sich nun in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Ingolstadt durchgeführt.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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