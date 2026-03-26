Kriminalstatistik 2025: Deutlicher Rückgang der Straftaten in Nordschwaben

Augsburg – Polizeipräsident Martin Wilhelm präsentierte bei einem Pressetermin die Ergebnisse der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2025 für Nordschwaben und zog eine positive Bilanz. Er erklärte: „Auch für das Jahr 2025 konnten wir die hervorragende Entwicklung unserer Kriminalitätslage der letzten Jahre fortsetzen. Die Bürgerinnen und Bürger können sich auf das Höchstmaß an Sicherheit verlassen – rund um die Uhr, jeden Tag. Unsere Polizistinnen und Polizisten sind für Sie da und tun alles, damit Sie sich in unserer Heimat sicher fühlen können. Über zwei Drittel der Straftaten (68,4 %) wurden aufgeklärt – ein klarer Beweis für unsere konsequente und erfolgreiche Ermittlungsarbeit.“

Rückgang der Straftaten in Nordschwaben

Im Jahr 2025 wurden in Nordschwaben 34.863 bereinigte Straftaten erfasst, was einem Rückgang um 3.620 Fälle bzw. 9,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht (2024: 38.483). Der Rückgang erstreckt sich über alle Deliktsbereiche, wobei besonders starke Rückgänge bei Nebengesetzen (-844 Fälle bzw. -24 %), Diebstahlsdelikten (-795 Fälle bzw. -7,7 %) und Sachbeschädigungen (-442 Fälle bzw. -9,2 %) verzeichnet wurden. Die bereinigte Häufigkeitszahl sank um 9,8 % auf 3.730 pro 100.000 Einwohner (2024: 4.137). Die Aufklärungsquote fiel leicht auf 68,4 %, lag jedoch weiterhin über dem bayernweiten Durchschnitt von 66,0 %.

Entwicklung in den Regionen rund um Augsburg

Der Ballungsraum Augsburg, bestehend aus der Stadt Augsburg und angrenzenden Städten, verzeichnete einen Rückgang der bereinigten Straftaten um 10,9 % auf 22.330 Fälle (2024: 25.053). Die Häufigkeitszahl sank um 11,4 % auf 5.305 pro 100.000 Einwohner. Die Stadt Augsburg bleibt eine der sichersten Großstädte Deutschlands, mit einem Rückgang um 11,5 % auf 18.675 Fälle im Jahr 2025 (2024: 21.096). Die Häufigkeitszahl fiel um 12,1 % auf 6.202.

Positive Entwicklungen in den Landkreisen

Im Landkreis Augsburg wurde ein leichter Rückgang der Straftaten um 0,2 % auf 6.977 Fälle verzeichnet. Die Häufigkeitszahl sank um 0,7 % auf 2.655. Im Landkreis Aichach-Friedberg gab es einen deutlichen Rückgang um 11,9 % auf 2.789 Fälle, mit einer Häufigkeitszahl von 2.039 (-12,2 %). Auch im Landkreis Dillingen sanken die Fallzahlen um 4,7 % auf 2.712 Straftaten, und die Häufigkeitszahl fiel auf 2.742 (-5,2 %). Im Landkreis Donau-Ries wurde ein Rückgang um 15,2 % auf 3.716 Fälle verzeichnet, wobei die Häufigkeitszahl um 15,4 % auf 2.751 sank.

Polizeipräsident Martin Wilhelm betonte, dass die Sicherheit der Menschen in Nordschwaben oberste Priorität hat: „Besonders erfreulich ist, dass die Straftaten, die das Sicherheitsgefühl am stärksten belasten – etwa Körperverletzungen im öffentlichen Raum oder Sexualdelikte – deutlich zurückgegangen sind. Das zeigt: Unsere Arbeit wirkt, und Sie können sich in Ihrer Heimat sicherer fühlen denn je.“ Weitere Details zur Kriminalstatistik finden sich im aktuellen Sicherheitsbericht 2025.