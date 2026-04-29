Kripo Fürth fasst 18-jährigen Tatverdächtigen nach Raub am Bahnhof

Am Fürther Hauptbahnhof ereignete sich ein Raubdelikt, das einen 14-jährigen Jugendlichen zum Opfer hatte. Die Kriminalpolizei Fürth konnte mittlerweile einen der Tatverdächtigen identifizieren.

Überfall im Bus und am Hauptbahnhof

Der 14-jährige Deutsche war als Fahrgast in der Buslinie 172 von der Stiftungsstraße zum Hauptbahnhof unterwegs. Während der Fahrt und später im Bereich des Hauptbahnhofs wurde er körperlich angegriffen. Unter Androhung von Gewalt wurde er gezwungen, seine Fanjacke, sein Fan-T-Shirt sowie Fußballvereinsaufkleber herauszugeben.

18-jähriger Tatverdächtiger ermittelt

Durch Zeugenbefragungen und gründliche Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Fürth einen 18-jährigen Deutschen als Tatverdächtigen ausmachen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte einen Haftantrag gegen ihn. Am Dienstag, den 28.04.2026, wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der daraufhin Haftbefehl erließ.

Weitere Ermittlungen laufen

Die Ermittlung zur Identifizierung der weiteren Tatverdächtigen wird fortgesetzt.

Erstellt durch: Oliver Trebing / mc