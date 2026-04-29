Länderübergreifende Kontrollaktion enthüllt zahlreiche Verstöße im Zweiradverkehr in Niederbayern
Polizeipräsidium Niederbayern
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Länderübergreifende Kontrollaktion enthüllt zahlreiche Verstöße im Zweiradverkehr in Niederbayern

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 28. April 2026 hat sich das Polizeipräsidium Niederbayern im Rahmen der Aktion „sicher.mobil.leben 2026 – Zweiräder im Blick“ an einem länderübergreifenden Kontrolltag beteiligt. Ziel war es, die Sicherheit für Rad- und Motorradfahrende zu erhöhen. Auch E-Scooter wurden verstärkt überprüft.

Hohe Zahl an „Geisterradlern“ festgestellt

Mit rund 130 Einsatzkräften kontrollierte die niederbayerische Polizei über 1.100 Fahrzeuge. Dabei ergaben sich 330 Verstöße. Besonders stark fiel die Anzahl der sogenannten „Geisterradler“ ins Gewicht: 123 Radfahrer nutzten Radwege in der falschen Richtung oder fuhren auf Gehwegen.

Verstöße bei E-Scootern

Die Polizei registrierte zudem zahlreiche Verstöße bei E-Scootern. Oftmals nutzten Fahrer unerlaubterweise Gehwege oder befuhren Fußgängerbereiche.

Das Polizeipräsidium Niederbayern ruft alle Verkehrsteilnehmer auf: „Beachten Sie die Verkehrsregeln und nehmen Sie auch im Straßenverkehr Rücksicht auf andere – so leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit aller!“

Veröffentlicht: 29.04.2026, 15.50 Uhr

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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