Leopold Mozart College of Music – Universität Augsburg eröffnet Musikausbildungsinstitut nach Neuausrichtung

Das Musikausbildungsinstitut der Universität Augsburg hat sich kürzlich neu ausgerichtet, sein Studienangebot überarbeitet und tritt seit dem 1. Mai mit dem neuen Namen Leopold Mozart College of Music der Universität Augsburg, LMC, auf.

Am Donnerstag wurde das Leopold Mozart College of Music feierlich im Beisein von Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel, Präsidentin der Universität Augsburg und Bürgermeisterin Martina Wild eröffnet.

Foto: Wolfgang Czech 1 von 32

Im Festvortrag „Wie schön ist doch die Musik“ – Musikausbildung in Augsburg im Wandel(n) nahmen die kommissarischen Leiter des LMC Prof. Dr. Franz Körndle und Prof. Dominik Wortig sowie die Geschäftsführerin Dr. Astrid Krummenauer-Grasser mit auf eine kleine Zeitreise und gaben einen Ausblick in die Zukunft der Augsburger Musikausbildung an der Universität. Für ein musikalisches Rahmenprogramm sorgten Studierende des LMC.