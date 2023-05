Leopold Mozart College of Music (LMC) – Uni Augsburg richtet Musikausbildung neu aus

Leopold Mozart College of Music (LMC) – so heißt seit dem 1. Mai das Musikausbildungsinstitut der Universität Augsburg. Das Institut hat sich kürzlich neu ausgerichtet und überarbeitet auch sein Studienangebot. Der neu aufgelegte und stärker berufsvorbereitende Bachelorstudiengang Musik startet im kommenden Wintersemester, der Masterstudiengang soll ein Jahr später beginnen.

Musikunterricht auf hohem Niveau hat in Augsburg lange Tradition: die Augsburger Musikschule gründete sich 1873 und wurde 1926 zu einem Konservatorium. Seit 2008 ist diese Musikausbildung mit Leopold Mozart als Namensgeber unter dem Dach der Universität verortet. Jetzt hat sich das Leopold-Mozart-Zentrum nach 15 Jahren und dem Umzug ins neue Gebäude der ehemaligen Hauptpost (Grottenau) 2020 im laufenden Transformationsprozess neu ausgerichtet, seine Ausbildung aufgefrischt und sich einen neuen Namen gegeben.

„Das Leopold Mozart College of Music der Universität Augsburg präsentiert sich mit dem neuen Namen so international wie es schon seit Langem ist“, sagt die Präsidentin der Universität, Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel. „Er macht es weltweit sichtbarer, betont aber auch sein Selbstverständnis als vielfältig vernetzte musikalische Ausbildungsstätte mit regionalem Bezug.“

Die Struktur des neuen Leopold Mozart College of Music ist in Deutschland nahezu einzigartig: eine hochkarätige, gut betreute Musikausbildung, eingebunden in eine Volluniversität. „Wir und unsere Studierenden profitieren enorm von dieser Interdisziplinarität, der zukunftsgerichteten Forschung und den zahlreichen inneruniversitären Netzwerken, Austauschen und Anregungen“, sagt Prof. Dr. Franz Körndle, kommissarischer Leiter des Instituts. So gibt es immer wieder gemeinsame Projekte und auch Forschungsvorhaben mit anderen Fächern. Die rund 300 Studierenden am LMC haben die Möglichkeit, nichtmusikalische Lehrveranstaltungen an drei Fakultäten und vertiefte Sprachkurse am Sprachenzentrum zu belegen. Zusätzlich bieten sich ihnen vielfältige Auftrittsmöglichkeiten bei universitären Veranstaltungen.

Fürs Berufsleben gerüstet

Modernisiert wurde der Bachelorstudiengang Musik, der zum Wintersemester erstmals im neuen Format studiert werden kann. Die zahlreichen, teils sehr speziellen Vertiefungsrichtungen sind gewichen zugunsten einer künstlerischen wie auch pädagogischen Ausbildung, die die Studierenden auf möglichst viele Berufsmöglichkeiten im musikalischen Kontext vorbereitet. Neben der künstlerischen Ausbildung werden Unterrichten und Musikvermittlung gelehrt, es gibt Inhalte aus Persönlichkeitsentwicklung und Selbstmarketing sowie rechtliche Themen, die für Aufführungen und Freiberuflichkeit relevant sind.

„Unsere Absolventinnen und Absolventen werden damit besser gerüstet sein für die Mehrgleisigkeit, die im Berufsmusiker-Leben Realität ist“, ergänzt Dominik Wortig, ebenfalls kommissarischer Leiter des LMC. Nahezu alle Musikerinnen und Musiker, sagt Wortig, hätten heutzutage mehrere berufliche Standbeine mit individuellen Schwerpunkten. Darauf bereite der neue Musikbachelor am Leopold Mozart College of Music gut vor.

Wichtiger Teil der augsburg-schwäbischen Musiklandschaft



„Die Förderung hochbegabter junger Musikerinnen und Musiker ist auch am neuen LMC eine wichtige Aufgabe“, sagt Franz Körndle. „Ebenso sehen wir es als unsere Verpflichtung an, einen Beitrag zu Partizipation und gesellschaftlichem Zusammenhalt durch Musik hier in der Region Schwaben, zu leisten.“ Zu Letzterem trägt auch der Umzug des Instituts in die Grottenau vor drei Jahren bei. Mitten in der Innenstadt und in der Mitte der Stadtgesellschaft können Musikliebhaberinnen und -liebhaber im historischen, akustisch optimal ausgestatteten Konzertsaal Konzerte mit alter und neuer Musik, Matinéen und Gesangsaufführungen genießen.