Polizeipräsidium Schwaben Nord zieht überwiegend positive Freinacht-Bilanz für Augsburg und Region

Nordschwäbische Polizeikräfte bewältigten von Sonntag auf Montag rund 160 Einsätze, die jedoch nicht alle einen Bezug zur Freinacht hatten. Die Anzahl der Einsätze bewegte sich damit im Rahmen eines durchschnittlichen Wochenendtages.



Besonders einsatzintensiv und schadensträchtig waren dabei die in Lechhausen gemeldeten Mülltonnenbrände. Darüber hinaus wurde die Polizei beispielsweise in knapp 30 Fällen wegen Ruhestörungen alarmiert. Mehrere herausgehobene Kanaldeckel konnten durch Polizeistreifen rechtzeitig wieder eingesetzt werden, so dass niemand zu Schaden kam.

In der Gesamtbetrachtung zieht das Polizeipräsidium Schwaben Nord eine überwiegend positive Bilanz hinsichtlich des Einsatzaufkommens in der Freinacht.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.