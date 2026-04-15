Lkw-Anhänger kippt bei Germaringen um: Baumstämme beschädigen Gebäude und Fahrzeug

Germaringen – Am Mittwochvormittag kam es an der Kreuzung Gablonzer Straße / Kaufbeurer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein mit Holzstämmen beladener Anhänger eines Lkw umkippte.

Unfallhergang und Auswirkungen

Am 15. April 2026 gegen 10:20 Uhr befuhr ein Lkw-Gespann die Gablonzer Straße. Beim Linksabbiegen an der Kreuzung zur Kaufbeurer Straße geriet der Anhänger durch nicht angepasste Geschwindigkeit ins Kippen. Die geladenen Baumstämme rollten auf den Gehweg und prallten gegen ein dort befindliches Gebäude sowie ein geparktes Fahrzeug. Glücklicherweise waren zum Unfallzeitpunkt keine Fußgänger in der Nähe, sodass es keine Verletzten gab. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch ungeklärt.

Einsatz der Feuerwehr und juristische Folgen

Die Freiwillige Feuerwehr Germaringen war vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und eine zeitweise Sperrung der Straße durchzuführen. Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.