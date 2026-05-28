Radfahrer bei Unfall mit Müllfahrzeug in Bellenberg schwer verletzt – Ermittlungen laufen

Am Donnerstagmorgen, den 28. Mai 2026, ereignete sich in Bellenberg ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 09:15 Uhr kam es an der Einmündung Ulmer Straße/Im Brühl zu einem Zusammenstoß zwischen einem Müllfahrzeug und einem Fahrradfahrer.

Unfallhergang und Verletzungen

Der 51-jährige Fahrer des Müllfahrzeugs, ein deutscher Staatsbürger, wollte nach rechts auf die Ulmer Straße abbiegen. Dabei stieß er mit einem 47-jährigen Ukrainer auf seinem Fahrrad zusammen. Die genauen Umstände und die Richtung, aus der der Fahrradfahrer kam, sind noch unklar und werden von der Polizei ermittelt. Bei dem Unfall erlitt der Fahrradfahrer schwere Beinverletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Müllfahrzeugs blieb unverletzt.

Verkehrsmaßnahmen und Ermittlungen

Für die Unfallaufnahme war eine einseitige Sperrung der Ulmer Straße notwendig. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 450 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden von der Polizeiinspektion Illertissen durchgeführt.