Lkw-Brand sorgt auf der A8 bei Odelzhausen für erheblichen Rückstau

Am 31.01.2024 gegen 17:50 Uhr geriet ein 7,5t-Lkw auf der A8 bei Odelzhausen aufgrund bisher ungeklärtem technischen Defekt in Vollbrand. Starke Rauchentwicklung und die Löscharbeiten am Fahrzeug machten eine Vollsperrung der BAB 8 in Fahrtrichtung Stuttgart für ca. 40 Minuten notwendig.

Der 43-jährige Fahrer des Paketlieferfahrzeugs konnte noch rechtzeitig das Fahrzeug verlassen. Er wurde nicht verletzt. Die im Fahrzeug geladenen Pakete gerieten immer wieder in Brand, was die Löscharbeiten erschwerte.

Neben einer Polizeistreife waren die freiwilligen Feuerwehren Odelzhausen, Wiedenzhausen, Feldgeding, Pfaffenhofen a. d. Glonn, Sulzemoos, sowie Adelzhausen im Einsatz.

Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Zudem kam es zu einer Beschädigung des Fahrbahnbelags. Die Höhe des Gesamtschadens kann noch nicht abgeschätzt werden.

Aufgrund der Vollsperrung kam es zu einem erheblichen Rückstau.