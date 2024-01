Es bleibt bis zum Ende Transferschluss spannend – Auch beim FC Augsburg könnte sich noch etwas tun

Endspurt in der Wintertransferphase, auch beim FC Augsburg könnte sich noch etwas tun.

Der „Deadline Day“ ist da. Bis 01. Februar 2024, 18 Uhr haben die Bundesligaclubs noch Zeit Transfers zu tätigen. „Wir haben einige Hausaufgaben, die wir erledigen wollten, erledigt. Es ist uns so weit gelungen, den Kader zu optimieren“, zeigt sich Marinko Jurendic, Sportdirektor des FC Augsburg, mit der aktuellen Wechselphase nicht unzufrieden: „Es ist gelungen, dass Spieler, die praktisch nicht zum Einsatz kamen, verliehen wurden“. Die Schwaben konnten die Offensivspieler Cardona, Mbuku (beide Saint-Etienne) und Okugawa (HSV), sowie die Defensivmänner Colina (Velje) und Winther (Estoril) auf Leihbasis abgegeben. Mit dem jungen Zehnter hätte man gerne weitergemacht, doch der sah bessere Möglichkeiten für sich beim Zweitligisten Paderdorn. Ihn hat man fest abgegeben. Zudem wurde die Leihe von Tanganga ohne Bundesliga-Einsatz beendet. Er wurde inzwischen von Tottenham an Millwall (Championsship England) weitergereicht.

Jurendic: „Sind nicht unter Zugzwang“

Mit der Ausleihe von Kristijan Jakić von Eintracht Frankfurt steht den bisher sieben Abgängen nur ein Neuzugang gegenüber. Der defensiv vielseitig einsetzbare kroatische Nationalspieler konnte in seinen beiden Einsätzen in Gladbach und gegen Bayern bereits gute Noten sammeln. „Wir halten Ausschau, ich kann nicht ausschließen, dass wir nichts mehr machen werden“, gab Jurendic nach dem Bundesligaspiel am vergangenen Samstag gegen München zu Protokoll. „Wir sind aber nicht unter Zugzwang irgendetwas tun zu müssen“

Kommt ein Spanier zurück zu Thorup?

Der FCA wird dennoch weiter mit dem ein oder anderen Offensivspieler in Verbindung gebracht. Sollte Vargas dank eines verbesserten Angebots aus Florenz doch noch von Schwaben in die Toskana wechseln, wäre Ersatz notwendig. Die heißeste Spur für diese Rolle führt nach Griechenland zu Olympiakos Piräus führen. Der 27-jährige spanische Mittelfeldspieler Pep Biel hatte bereits in Kopenhagen unter dem jetzigen Augsburger Coach Jess Thorup gespielt. Beide wüssten, woran sie sind. Der auf Mallorca geborene, technisch beschlagene Spieler käme mit der Erfahrung von 40 Europapokaleinsätzen zu den Zirbelnusskickern. Eine Leihe mit Kaufoption (Marktwert ca. 6 Mio. Euro) könnte nach verschiedensten Medienberichten eine Möglichkeit sein. Denkbar, dass Pep Biel auch nach Augsburg wechselt, wenn Vargas bleibt

Vinicius ist wohl zu teuer

Wie Skysports berichtet soll man zudem beim Premier League-Club Fulham eine Anfrage bezüglich des brasilianischen Stürmers Carlos Vinícius angefragt haben, das Team aus London scheint aber an einer Ausleihe nicht interessiert zu sein. Das von der Dailymail benannte Verkaufsschild von 9 Millionen Pfund (rund 10,5 Millionen Euro) dürfte für den FCA nicht realistisch sein.

Der „Dadline Day“-Countdown läuft, die Zeit vergeht. Der FC Augsburg ist in der positiven Situation nichts mehr verpflichten zu müssen, aber zu können. Es bleibt spannend!