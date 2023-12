Lohnt es sich, eine Katzenversicherung abzuschließen?

Das Alter und der Gesundheitszustand Ihrer Katze spielen eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung, ob sich eine Katzenversicherung lohnt. Kätzchen und jüngere Katzen haben in der Regel weniger Vorerkrankungen, so dass sie eher für einen umfassenden Versicherungsschutz in Frage kommen. Bei älteren Katzen oder solchen mit Vorerkrankungen kann es dagegen zu Beschränkungen oder Ausschlüssen kommen, wenn Sie eine Versicherung abschließen möchten. Es ist wichtig, dass Sie die Versicherungsbedingungen sorgfältig prüfen, um sicherzustellen, dass die speziellen Bedürfnisse Ihrer Katze abgedeckt sind.