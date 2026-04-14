Massenschlägerei am Bahnhof Hochstadt: Polizei ermittelt nach Axt-Vorfall

HOCHSTADT, LKR. LICHTENFELS. Am Montagabend ereignete sich am Bahnhof in Hochstadt eine heftige Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verbalstreit eskaliert

Ersten Ermittlungen zufolge trafen sich am Montag mehrere Personen am Bahnhof im Lichtenfelser Land. Ein verbaler Streit entstand zwischen einer 21-jährigen Frau aus dem Landkreis Lichtenfels, ihrem 38-jährigen Mitbewohner und einem 32-jährigen Mann aus derselben Region. Der 38-jährige slowakische Staatsangehörige war mit einer Axt bewaffnet.

Keine Axtangriffe, aber Verletzungen

In der Folge kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen, bei denen die Beteiligten schlugen und traten, bis weitere Personen intervenierten und die Streithähne trennten. Es kam nicht zu einem Einsatz der Axt. Trotzdem erlitten die 21-jährige Deutsche und der 32-jährige Deutsch-Türke leichte Verletzungen.

Unklare Tathergänge

Aufgrund von anfangs widersprüchlichen Aussagen ist der Tathergang weiterhin unklar. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Coburg wegen Körperverletzung.