Slowake muss nach Schlagringfund an Grenze 1.300 Euro zahlen
Bundespolizei München
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Slowake muss nach Schlagringfund an Grenze 1.300 Euro zahlen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montag, dem 13. April, musste ein slowakischer Reisender bei einer Grenzkontrolle an der A93 seine Reisekasse erheblich erleichtern. Der Grund dafür war laut der Rosenheimer Bundespolizei ein verbotener Gegenstand im Fahrzeug des Mannes.

Schlagring bei Kontrolle entdeckt

Im Rahmen der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Bundespolizisten einen Schlagring in einem Fach neben dem Lenkrad. Der slowakische Staatsbürger gestand, der Besitzer dieses illegalen Objekts zu sein. Aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde er angezeigt.

Hinterlegung von 1.300 Euro

Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der 35-Jährige seine Reise fortsetzen. Jedoch musste er zuvor auf Anordnung der Staatsanwaltschaft 1.300 Euro als Sicherheit für das anstehende Strafverfahren hinterlegen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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