Modellprojekt zeigt: Einfach bauen, bezahlbar wohnen – Richtfest in Augsburg-Haunstetten

In Augsburg-Haunstetten entstehen derzeit 54 bezahlbare Mietwohnungen nach dem Prinzip Gebäudetyp-e. Die sozialorientierte IGEWO setzt dabei auf vereinfachte Bauweisen, geringere Kosten und effiziente Lösungen – mit klaren Vorteilen für künftige Mieterinnen und Mieter. Nach knapp einem halben Jahr Bauzeit wurde nun Richtfest gefeiert. Die Fertigstellung ist für Ende des Jahres geplant.

Minister lobt Einsparungen und Konzept

Bauminister Christian Bernreiter würdigte das Projekt als Vorzeigebeispiel: „Die IGEWO zeigt, wie´s geht: Über 15 Prozent niedrigere Bauwerkskosten, plus weitere 2 Millionen Euro Einsparung durch den im konkreten Fall möglichen Verzicht auf eine Tiefgarage – das ist beeindruckend und zeigt wie Gebäudetyp-e in der Praxis gelingt. Bezahlbares und innovatives Bauen heißt auch bezahlbares Wohnen und das bei einer hohen Wohnqualität für die Mieterinnen und Mieter!“

Der Freistaat unterstützt das Projekt mit rund 7,6 Millionen Euro im Rahmen der Einkommensorientierten Förderung. Dadurch bleiben 27 Wohnungen für 55 Jahre sozial gebunden.

Bernreiter betonte zudem: „Der Freistaat steht als starker Partner hinter diesem Vorhaben und investiert aktiv … Die Erkenntnisse kommen allen am Bauen Beteiligten zugute. … Das muss nun konsequent und rasch umgesetzt werden!“

Er sieht weiteren Handlungsbedarf vor allem im Zivilrecht, um rechtliche Unsicherheiten bei Abweichungen von Standards zu reduzieren.

Innovative Bauweise spart Kosten und Ressourcen

Die IGEWO und das Planungsbüro hey! Architektur haben bestehende Normen kritisch hinterfragt und praktikable Lösungen entwickelt.

Umgesetzt werden unter anderem:

reduzierte Gebäudetechnik mit Stromdirektheizung und Photovoltaik

Verzicht auf eine Lüftungsanlage

kein Untergeschoss durch gebündelte Kellerräume

reduzierter Stellplatzschlüssel dank Mobilitätskonzept

Verzicht auf eine kostspielige Tiefgarage

Alle Wohnungen werden barrierefrei geplant, vier Einheiten im Erdgeschoss sogar rollstuhlgerecht. Auf Aufzüge konnte dadurch verzichtet werden. Eine serielle Holzhybridbauweise sorgt zudem für einen effizienten Bauablauf – Baubeginn war im September 2025.

„Hinterfragen wird künftig Grundlage sein“

IGEWO-Geschäftsführerin Birgit Eckert-Gmell betonte die Bedeutung des Projekts:

„Bezahlbares und qualitätsvolles Wohnen ist ein wichtiger Pfeiler für unsere Demokratie. … Das „Beste von allem“ als normal anzusetzen, wird in Zukunft nicht mehr möglich sein und ist aus meiner Sicht für gutes Wohnen auch gar nicht notwendig. Daher wird das Hinterfragen gängiger Normen und Vorschriften in Zukunft Grundlage für das Bauen sein. … Wir freuen uns, mit dem heutigen Richtfest einen wichtigen Meilenstein … erreicht zu haben und zum Ende des Jahres die Wohnungen an neue Mietende übergeben zu können.“

Mit dem Richtfest ist ein wichtiger Schritt geschafft – nun folgt der Abschluss der Bauarbeiten und die Übergabe an die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner.