Nürnberger Polizei warnt vor Phishing-Betrug auf Kleinanzeigenportalen

Die Nürnberger Kriminalpolizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche im Online-Handel. Zuletzt wurden vermehrt betrügerische Aktivitäten auf Kleinanzeigenportalen festgestellt, die sich gezielt gegen Verkäufer richten.

Betrüger nehmen Verkäufer ins Visier

Während sonst eher Käufer auf das Visier von Betrügern geraten, haben die Täter nun eine neue Methode entwickelt, um Verkäufer anzusprechen. Diese werden im Rahmen des scheinbar sicheren Bezahlvorgangs mit Phishing-Links konfrontiert, die darauf abzielen, sensible Daten wie Kreditkarteninformationen zu erlangen.

Geschickte Täuschungsmanöver

Die Vorgehensweise der Betrüger ist raffiniert: Es wird Druck ausgeübt, oder eine sichere Abwicklung vorgetäuscht. Nach einem nicht funktionierenden Bezahlversuch wird suggeriert, dass eine sichere Zahlungsfunktion genutzt wurde. Dadurch werden die Verkäufer aufgefordert, das angeblich eingegangene Geld über einen Link abzurufen, der letztlich nur ihre Bankdaten abfischen soll.

Polizei warnt und gibt Präventionstipps

Das Expertenteam der Nürnberger Kriminalpolizei empfiehlt deshalb, ausschließlich bekannte Zahlungsmethoden zu verwenden und niemals unerwartete Links anzuklicken. Zudem sollten Kreditkartendaten nie preisgegeben werden, wenn man eigentlich Zahlungen empfangen soll. Vorsicht ist geboten, wenn ein angebliches Unternehmen einen Link sendet und Zugangsdaten fordert.

Sollten Sie durch einen Klick auf einen verdächtigen Link dazu aufgefordert werden, Zugangsdaten einzugeben, brechen Sie den Vorgang sofort ab. Persönliche Daten, insbesondere Ausweisfotos, sollten niemals online weitergegeben werden, da sie für betrügerische Zwecke genutzt werden könnten.

Werden Sie dennoch Opfer eines solchen Betrugs, empfiehlt es sich, unverzüglich die örtliche Polizeidienststelle zu kontaktieren. Nutzen Sie weitere Informationen und Verhaltenstipps auf der Website www.polizei-beratung.de.

Erstellt durch: Kai Schmidt