Mann in Dortmund erschossen: Polizei sucht Täter
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Mann in Dortmund erschossen: Polizei sucht Täter

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

In Dortmund wird ein 40-jähriger Kioskmitarbeiter erschossen. Zeugen berichten von mindestens 10 Schüssen, die auf ihn abgefeuert wurden. Die Tat ereignete sich in der Nordstadt, einem als problematisch geltenden Stadtteil. Die Polizei fahndet nach zwei Tätern, die auf einem E-Roller geflüchtet sind. Die Ermittler werten bereits vorhandene Videoaufnahmen aus, um den Vorfall aufzuklären. Anwohner äußern ihre Angst und fordern mehr Polizeipräsenz in der Gegend.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

