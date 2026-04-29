Omnibus-Brand in Herzogenaurach: 150.000 Euro Sachschaden, Ermittlungen laufen

HERZOGENAURACH. Am Mittwochmorgen (29.04.2026) kam es auf einem Firmengelände in Herzogenaurach zu einem verheerenden Brand, bei dem ein Omnibus vollständig ausbrannte. Die Flammen griffen auch auf mehrere nahegelegene Fahrzeuge über.

Brandmeldung und Einsatzkräfte

Gegen 09:45 Uhr erhielt die Integrierte Leitstelle Nürnberg die Meldung über den brennenden Omnibus im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Als die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Herzogenaurach am Einsatzort Am Behälterberg eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, und das Feuer hatte sich auf weitere Fahrzeuge ausgebreitet.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehren

Die Freiwilligen Feuerwehren Niederndorf und Herzogenaurach reagierten prompt und brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt.

Ermittlungen und Sachschaden

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Oliver Trebing