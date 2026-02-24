Polizei entdeckt Waffenverstoß und Drogenhandel bei Buskontrollen in Augsburg

Augsburg – Am vergangenen Wochenende führte die Verkehrspolizei Augsburg eine gezielte Kontrolle am Zentralen Omnibusbahnhof in Augsburg durch. Die Aktion war Teil einer Schwerpunktmaßnahme zur Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität und zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit.

Ergebnisse der Kontrollen

Während der Kontrolle wurden mehrere Verstöße festgestellt. Ein 35-jähriger Mann polnischer Staatsangehörigkeit führte ein Messer mit sich, was einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt. Zudem wurde bei einem 32-jährigen Deutschen drogentypisches Zubehör für den Handel sowie eine mittlere zweistellige Menge Cannabis gefunden.

Fazit der Polizei

Die Verkehrspolizei beurteilt die Kontrollmaßnahmen als erfolgreich. Solche Schwerpunktkontrollen sind ein bedeutendes Instrument zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit im öffentlichen Personenverkehr.