Polizeibericht Augsburg und Region vom 26.07.2023

Lechhausen – Von der Leiter gestürzt

Am gestrigen Dienstag (25.07.2023) stürzte ein 45-Jähriger in der Ostrachstraße von einer Leiter und verletzte sich dabei schwer.

Gegen 10.00 Uhr verrichtete der 45-Jähriger Arbeiten in Höhe von etwa vier Metern. Hierzu hatte er eine Aufstellleiter an die Wand gestellt. Die Leiter rutschte, offenbar aufgrund eines zu steilen Anstellwinkels weg und der 45-Jährige stürzte alleinbeteiligt. Der Mann kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Lechhausen – Ohne Versicherung unterwegs

Am gestrigen Dienstag (25.07.2023) war ein 20-Jähriger ohne gültige Versicherung mit seinem E-Scooter in der Meraner Straße unterwegs.

Gegen 11.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da an seinem E-Scooter ein altes Versicherungskennzeichen angebracht war. Wie sich bei der Kontrolle bestätigte hatte der E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz.

Die Polizei ermittelt nun aufgrund eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den 20-Jährigen.

Innenstadt – Graffiti

Im Zeitraum von Mittwoch (19.07.2023), 20.00 Uhr bis Montag (24.07.2023), 15.00 Uhr besprühte ein bislang unbekannter Täter eine Hauswand in der Böheimstraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Unfallfluchten – Zeugenaufruf

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (25.07.2023) kam es zu einer Unfallflucht auf einem Supermarktparkplatz in der Reichenberger Straße.

In der Zeit von 07.50 Uhr bis 14.00 Uhr parkte eine 41-Jährige ihr Auto auf dem Supermarktparkplatz. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie einen Unfallschaden an ihrem Auto fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.



Innenstadt – Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am gestrigen Dienstag (25.07.2023) in der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr auf einem anderen Supermarktparkplatz in der Reichenberger Straße. Hier stellte ein 37-Jähriger einen Unfallschaden an seinem Auto fest und verständigte die Polizei. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Innenstadt – Nach Unfall – Geschädigte/r gesucht

Am vergangenen Freitag (21.07.2023) kam es in der Frölichstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 59-jährigen Autofahrer und einem bislang unbekannten Pkw.

Gegen 10.30 Uhr streifte der 59-Jährige beim Einparken den bislang unbekannten, roten Pkw an der linke Fahrzeugseite im vorderen Bereich. Hierbei entstand ein Sachschaden an dem bislang unbekannten Auto. Der 59-Jährige erschien im Anschluss auf der Polizeiinspektion Augsburg 6 und teilte den Vorfall mit. Jedoch ohne weitere Informationen zum anderen Auto zu wissen.

Da bisher kein Geschädigter ausgemacht werden konnte, sucht die Polizei nun den Besitzer des roten Autos.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Oberhausen – Von Unbekannten geschlagen

Am heutigen Mittwoch (26.07.2023) kam es in der Donauwörther Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 42-Jährigen und einem bislang unbekannten Täter. Der 42-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 03.00 Uhr kam es zwischen dem 42-Jährigen und dem bislang Unbekannten zum Streit. Im Anschluss schlug der bislang Unbekannte dem 42-Jährigen offenbar in das Gesicht und flüchtete danach in unbekannte Richtung.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Oberhausen – Einbruch

In der Zeit von Montag (24.07.2023), 17.30 Uhr bis Dienstag (25.07.2023), 07.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Bürogebäude in der Donauwörther Straße ein. Hierbei wurden nach derzeitigem Stand keine Wertgegenstände entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.