Polizeifahrzeug kollidiert in Moosach mit Pkw: Ein Beamter verletzt

Polizeifahrzeug kollidiert mit Pkw: Ein Verletzter in Moosach

Am Freitagnachmittag ereignete sich in Moosach ein Verkehrsunfall zwischen einem Polizeifahrzeug und einem Pkw. Ein 26-jähriger Polizeibeamter war mit Sondersignalen stadtauswärts auf der Triebstraße unterwegs, als er mit einem Mazda kollidierte, der von einer 58-jährigen Münchnerin gesteuert wurde, die bei grüner Ampel die Kreuzung überqueren wollte.

Polizeibeamter verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurde ein 27-jähriger Beamter, der ebenfalls im Streifenwagen saß, verletzt. Glücklicherweise war keine medizinische Soforthilfe erforderlich. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen ist erheblich, wobei der Pkw Mazda schwer beschädigt wurde.

Untersuchung durch die Verkehrspolizei

Die Münchner Verkehrspolizei hat den Unfall aufgenommen und leitet die weiteren Ermittlungen. Weitere Informationen sind derzeit nicht verfügbar.

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Schwerer E-Scooter-Unfall in Aschheim: Zwei Verletzte

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter endete am Freitagmorgen in Aschheim mit zwei Verletzten. Ein 62-jähriger BMW-Fahrer wollte von der Tassilostraße nach rechts in die Feldkirchner Straße abbiegen und kollidierte dabei mit einem E-Scooter, auf dem eine 37-Jährige und eine 10-Jährige unterwegs waren.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Beide Personen stürzten und erlitten Verletzungen. Die 37-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, während die 10-Jährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert wurde. Der Pkw erlitt nur leichten Sachschaden.

Verkehrspolizei ermittelt

Die verantwortliche Verkehrspolizeiinspektion hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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Einbruch in Hadern: 73-jähriger Tatverdächtiger durch DNA überführt

Zwischen dem 18. und 20. Oktober 2025 wurde ein Einbruch in einen Getränkemarkt in Hadern verübt. Der Täter entwendete Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro. DNA-Spurenauswertungen führten nun zu einem 73-Jährigen ohne festen Wohnsitz, der tatverdächtig ist.

Weitere Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 52 fortgesetzt, um den Fall abzuschließen.

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Brand in Maxvorstadt: Mehrere Zehntausend Euro Schaden

In der Nacht zum Sonntag brach ein Feuer im Keller eines Nebengebäudes in der Maxvorstadt aus. Ein Zeuge alarmierte die Notrufzentrale, nachdem er das Signal eines Rauchmelders hörte und Rauch aus einem Fenster austrat.

Feuerwehr löscht Kellerbrand

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand löschen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Münchner Kriminalpolizei geführt.

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Callcenter-Betrug in München: Zwei Fälle innerhalb von Stunden

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Schon wieder falsche Polizisten am Werk

Gegen 13:30 Uhr erhielt eine 72-Jährige einen Anruf eines falschen Polizeibeamten und übergab ihre Bankkarte sowie Wertgegenstände in Laim. Weniger als eine Stunde später bemerkte sie den Betrug.

Täter fordert sechsstelligen Betrag

In einem weiteren Fall wurde eine 73-Jährige von einer angeblichen Ärztin kontaktiert und übergab im Glauben an eine notwendige Therapie wertvolle Gegenstände in Neuhausen. Beide Taten erfordern Zeugenhinweise für die Ermittlungen des Kommissariats 61.

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