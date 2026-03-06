Schwerer Verkehrsunfall auf Staatsstraße 2259 bei Röhrach: 66-Jähriger schwer verletzt, Straße teilweise gesperrt

Am Freitagmittag (06.03.2026) kam es auf der Staatsstraße 2259 bei Röhrach im Landkreis Erlangen-Höchstadt zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem ein 66-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Die Staatsstraße ist derzeit teilweise gesperrt.

Details zum Unfallhergang

Der 66-Jährige fuhr gegen 11:50 Uhr mit seinem Ford Kuga von Röttenbach in Richtung Dechsendorf auf der Staatsstraße 2259. Auf Höhe der Ortschaft Röhrach kollidierte er nach aktuellen Erkenntnissen mit einem vor ihm fahrenden weißen Pkw. Der weiße Pkw war mit einem 44-jährigen Mann und einer 42-jährigen Beifahrerin besetzt. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und beschädigten dabei eine Bushaltestelle.

Verletzungen und Rettungsmaßnahmen

Alle drei Insassen erlitten bei dem Unfall Verletzungen. Während die beiden Personen im weißen Pkw leichte Verletzungen davontrugen, wurde der Fahrer des Ford Kuga schwer verletzt. Rettungskräfte versorgten die Betroffenen zunächst vor Ort und brachten sie anschließend in nahegelegene Krankenhäuser.

Polizeiliche Ermittlungen und Verkehrsmaßnahmen

Die Polizeiinspektion Herzogenaurach hat den Unfall aufgenommen und ermittelt vor Ort. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird ein Gutachter in die Untersuchungen einbezogen. In der Zwischenzeit bleibt die Staatsstraße 2259 in Fahrtrichtung Dechsendorf durch die Feuerwehr einseitig gesperrt (Stand: 14:45 Uhr).

Erstellt durch: Michael Sebald