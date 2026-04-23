Schwerer Verkehrsunfall bei Riedenburg: Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt nach Zusammenstoß mit Pkw.

Am Mittwoch, den 22. April 2026, ereignete sich um 16:05 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall im Bereich der Polizeiinspektion Kelheim. Ein 54-jähriger Mann aus dem Landkreis Schwandorf war mit einem Pkw der Marke BYD auf der Kreisstraße KEH 1 von Pondorf in Richtung Riedenburg unterwegs, als es zu einem folgenschweren Zusammenstoß kam.

Ermittlungen und Unfallhergang

Kurz vor dem Kreisverkehr an der St 2231 kreuzte ein 79-jähriger Pedelec-Fahrer, der aus Richtung Hexenagger kam, unvermittelt und ungebremst die Fahrbahn. Der Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, was zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge führte. Der Fahrradfahrer, welcher aus dem Landkreis Kelheim stammt, wurde dabei lebensgefährlich verletzt, während der Autofahrer unverletzt blieb.

Einsatzkräfte und Sperrung

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde nach Rücksprache mit dem Staatsanwalt ein Gutachter beauftragt, und beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Zahlreiche Einsatzkräfte, darunter die Feuerwehr Riedenburg und Buch, das Bayerische Rote Kreuz sowie ein Notarzt der Flugrettung und Kriseninterventionsteams, waren vor Ort im Einsatz. Die Kreisstraße KEH 1 blieb während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Zeugenaufruf

Zeugen des Unfalls, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kelheim unter der Telefonnummer 09441 / 5042-0 in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 22.04.2026, 18:31 Uhr