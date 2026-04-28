Schwesig verlangt von Merz
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Schwesig verlangt von Merz “Gesamtkonzept” für Sozialstaat

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) warnt vor zunehmender Verunsicherung durch die Reformdebatte und fordert von Bundeskanzler Friedrich Merz einen umfassenden Vorschlag zur Sicherung des Sozialstaats.

Manuela Schwesig am 24.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

“Der Bundeskanzler muss jetzt ein Gesamtkonzept zur Stabilisierung der Wirtschaft und zur Sicherung des Sozialstaats vorlegen”, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Es sei richtig, dass die Bundesregierung den Sozialstaat modernisieren wolle. Die Beiträge könnten nicht immer weiter steigen. Aber die Lösungen müssten vernünftig und ausgewogen sein. “Wenn jeden Tag ein neuer Reformvorschlag diskutiert wird, führt das zu Angst und Verunsicherung”, so Schwesig.

Nach Plänen der Bundesregierung soll das Kabinett an diesem Mittwoch die Haushaltseckwerte und die Reform zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung beschließen.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

FC Augsburg

Krankenbett statt Experteneinsatz: Ex-Augsburg-Profi Sascha Mölders notoperiert

0
Große Aufregung um Sascha Mölders: Der frühere Bundesliga-Stürmer musste...
Polizei & Co

Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

0
Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Polizei & Co

Motorradfahrer bei Sturz am Mickhauser Berg schwer verletzt

0
Am Samstag, 02. Mai 2026, kam es gegen 15:45 Uhr auf der Rennstrecke am Mickhauser Berg zu einem schweren Unfall.
Polizei & Co

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B12 bei Wildpoldsried

0
WILDPOLDSRIED – Am Samstagnachmittag, den 2. Mai 2026, hat...
Augsburger Panther

Augsburger Panther holen Lambert aus Wolfsburg

0
Die Augsburger Panther haben einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison in der DEL präsentiert. Jimmy Lambert wechselt von den Grizzlys Wolfsburg in die Fuggerstadt und soll ab der Spielzeit 2026/27 die Offensive der Panther verstärken.