Sozialverband dringt auf schnelle Reform der Notfallversorgung

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) dringt auf eine schnelle Umsetzung der geplanten Reform der Notfallversorgung.

“Es ist höchste Zeit, dass die Notfallreform jetzt endlich umgesetzt wird – sie darf nicht wieder verschoben werden”, sagte SoVD-Chefin Michaela Engelmeier der “Rheinischen Post”. “Die Notaufnahmen sind seit Jahren am Limit, der Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen oft unzureichend – eine Reform der Notfallversorgung ist längst überfällig”, fügte sie hinzu. Zugleich mahnte Engelmeier, die Reform müsse von den Patienten aus gedacht werden, “denn sie sind als medizinische Laien in einer persönlichen Ausnahmesituation”. Die Notfall- und Akutversorgung müsse flächendeckend und rund um die Uhr in der Lage sein, Hilfesuchende unmittelbar und zielgerichtet bedarfsgerecht zu versorgen, so die SoVD-Chefin.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will die Zahl der in den Rettungsstellen der Krankenhäuser behandelten Fälle reduzieren und damit perspektivisch über eine Milliarde Euro einsparen. Am Mittwochmittag informiert sie über ihre Pläne.