Syrer in ICE zweimal ohne Ticket erwischt – Untersuchungshaft verhängt

Am Sonntagabend (19. April) wurde ein 28-jähriger Syrer gleich zweimal innerhalb weniger Stunden ohne gültigen Fahrschein in ICE-Zügen angetroffen. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Erste Festnahme in Nürnberg

Gegen 20:30 Uhr meldete die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn der Bundespolizei einen Reisenden im ICE von Erfurt nach Nürnberg, der weder eine Fahrkarte noch einen Ausweis vorlegen konnte. Die Bundespolizei nahm den Mann am Nürnberger Hauptbahnhof in Empfang und brachte ihn zur Dienststelle, um seine Identität festzustellen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Erfurt durfte der 28-Jährige die Wache wieder verlassen.

Zweite Festnahme in Ingolstadt

Nur kurze Zeit später ging erneut eine Meldung der Bahn ein: Im ICE in Richtung München war derselbe Mann wieder ohne Ticket und ohne Ausweis unterwegs. Dieses Mal wurde er von der Bundespolizei in Ingolstadt festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg ordnete seine Vorführung vor dem Haftrichter am Amtsgericht Nürnberg an, welcher Untersuchungshaft verhängte. Der Mann hat diese in der JVA Nürnberg angetreten.

Weitere rechtliche Konsequenzen

Gegen den 28-Jährigen bestand bereits eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Ravensburg wegen Erschleichens von Leistungen. Auch in der Vergangenheit war er der Polizei durch Eigentums- und Gewaltdelikte aufgefallen.