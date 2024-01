Technische Hochschule Augsburg | Neues Vizepräsidium gewählt – Meinzer ist weiter Vorsitzenden des Hochschulrats

Prof. Dr. Frank Danzinger, Professor für Digital Business, Prof. Dr. László Kovács, Professor für Ethik und Politik, und Prof. Dr. Nadine Warkotsch, Professorin für Allgemeine Chemie, Umwelt- und Bauchemie, bilden das neue Vizepräsidium der Technischen Hochschule Augsburg (THA). Der Hochschulrat, das höchste Gremium der THA, hat die drei Professoren in seiner Sitzung am Dienstag, 23. Januar 2024, neu gewählt bzw. im Amt bestätigt.

Kovács verantwortet in seiner dritten Amtszeit weiterhin das Ressort für Studium und Lehre. Warkotsch bleibt für eine zweite Amtszeit Vizepräsidentin für Forschung und Nachhaltigkeit. Neu im Präsidium der THA ist Frank Danzinger. Er berät bereits seit zwei Jahren das Präsidium in den Bereichen Technologie und Innovation und wird diese Felder jetzt als Vizepräsident verantworten. Die zweieinhalbjährige Amtszeit der Vizepräsident:innen beginnt mit dem Start des Sommersemesters am 15. März 2024.

Ebenfalls am Dienstagnachmittag wurde Ramona Meinzer, geschäftsführende Gesellschafterin der Aumüller Aumatic GmbH, vom Hochschulrat für eine weitere Amtszeit zur Vorsitzenden des Hochschulrats gewählt.

„Die Hochschullandschaft ist einem rasanten Wandel unterzogen: Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und der Bereich Nachhaltigkeit sind große Treiber, sowohl in der Lehre als auch in der Forschung. Nur wer diese Felder weiterhin innovativ und zukunftsgewandt angeht, kann im Wettbewerb um die besten Studierenden und Forschenden bestehen“, sagt THA-Präsident Prof. Dr. Dr. h.c. Gordon Thomas Rohrmair. Das neue Vizepräsidium der THA bringe das Know-how und die nötige Energie mit, um den Herausforderungen einer modernen Hochschule schnell und wendig zu begegnen.

In der Hochschulratssitzung verabschiedete Rohrmair seine langjährige Vizepräsidentin Prof. Dr. Elisabeth Krön. Krön habe über drei Amtszeiten – also über mehr als sieben Jahre hinweg – die Technische Hochschule Augsburg stark geprägt und die Bereiche Transfer und Weiterbildung fest in der Region verankert.

Als wissenschaftliche Leiterin für den Bereich Transfer und des breit vernetzten Projekts HSA_transfer (2017 bis 2022) habe Krön den Wissenstransfer der Technischen Hochschule Augsburg etabliert und auf den gesellschaftlichen Impact hin ausgerichtet. Außerdem habe sie die Weiterbildungsmöglichkeiten und die Angebote der THA im Bereich Lebenslanges Lernen ausgebaut und unter dem Dach der THA_akademie gebündelt, deren wissenschaftliche Leitung Krön weiterhin innehat. Als Vizepräsidentin für Infrastruktur betreute sie in den vergangenen zweieinhalb Jahren die Baumaßnahmen an der THA wie beispielsweise den fristgerecht fertiggestellten Modulbau auf dem Campus am Brunnenlech. „Ich danke Elisabeth Krön für ihren Einsatz, ihre Weitsicht und ihr außerordentliches Engagement für unsere Hochschule“, so Rohrmair bei der Verabschiedung.

Aufgaben des neuen Vizepräsidiums

Prof. Dr. László Kovács wird als Vizepräsident für Studium und Lehre das Studienangebot sowie das Qualitätsmanagement der Lehr- und Studienangebote weiterentwickeln. Unter anderem setzt er sich damit auseinander, wie KI in der Lehre genutzt werden kann.

Prof. Dr. Nadine Warkotsch verantwortet als Vizepräsidentin weiterhin das Ressort Forschung und Nachhaltigkeit und wird unter anderem damit betraut, das Promotionsrecht an der Technischen Hochschule Augsburg umzusetzen. Damit stellt sie das Bindeglied zwischen Forschung und Lehre dar. Zudem arbeitet sie mit ihrem Team daran, die THA nachhaltig und klimaneutral aufzustellen.

Prof. Dr. Frank Danzinger ist Experte für Innovation und Digitalisierung. Er wird die Forschung an der Technischen Hochschule in diesen Feldern ausbauen und in Technologietransferzentren und Modellfabriken weiter in der Region verankern. Hinzu kommt der Ausbau der hochschulweiten Existenzgründungs- und Inkubationsaktivitäten rund um das THA_funkenwerk.

Über die neuen Vizepräsidenten

Prof. Dr. Frank Danzinger, geboren 1978 in Hof, studierte Wirtschaftspädagogik und Technologiemanagement an der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Technischen Universität München. Er spezialisierte sich dort auf die Bereiche Innovationsmanagement sowie Information und Kommunikation. 2009 promovierte er sich mit einer Arbeit zum Thema „Kundeninteraktionskompetenz in Industriegütermärkten“ an der Technischen Universität München. Anschließend wechselte er als Post-Doc an die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und koordinierte dort Forschungs- und Beratungsprojekte. Bevor Danzinger an der Technischen Hochschule Augsburg Professor für Digital Business wurde, verantwortete er die Abteilung Innovation und Transformation des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen (IIS) in Nürnberg und war stellvertretender Geschäftsführer der Arbeitsgruppe Supply Chain Services. In diesem Rahmen war er auch verantwortlich für den Aufbau und die Entwicklung des offenen Innovationslabors JOSEPHS®.

Prof. Dr. László Kovács, geboren 1974 in Eger (Ungarn), studierte unter anderem Ethik, Theologie und Philosophie an der Esterházy Universität Eger und an der Katholieke Universiteit Leuven (Belgien) sowie Public Health an der Bedfordshire University Luton (UK). 2006 promovierte er am Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften an der Universität Tübingen zum Thema „Medizin – Macht – Metaphern“. Anschließend folgte seine Habilitation über „Lebensqualität in der Medizin“, ebenfalls an der Philosophischen Fakultät der Universität Tübingen. Kovács, seit 2017 Professor für Ethik und Politik an der Technischen Hochschule Augsburg, ist korrespondierendes Mitglied der Päpstlichen Akademie für das Leben (Rom), Mitglied des externen öffentlichen Rates der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (Budapest) sowie assoziiertes Mitglied des Internationalen Zentrums für Ethik in den Wissenschaften (Tübingen).

Prof. Dr. Nadine Warkotsch, geboren 1975 in Meisenheim (Rheinland-Pfalz), ist seit 2019 Professorin für Chemie an der Technischen Hochschule Augsburg. Sie studierte Chemie an der Technischen Universität Kaiserslautern. 2004 promovierte sie an der Ludwig-Maximilians-Universität München mit einer Arbeit zur Synthese von Pilzinhaltsstoffen. Anschließend arbeitete Warkotsch für die Henkel AG & Co. KGaA in leitender Position in verschiedenen Bereichen der chemischen Produktentwicklung in Düsseldorf, Hamburg und Barcelona (Spanien). Anschließend wechselte sie zum Carl Hanser Verlag und verantwortete das Programm für technische Fachbücher in München und Cincinnati (USA). 2013 gründete sie ihr eigenes Unternehmen, das Firmen bei der Antragstellung und Durchführung von technischen Forschungsfördervorhaben berät. Von 2014 bis 2019 war sie außerdem Dozentin für Angewandte Chemie und Instrumentelle Analytik an der Hochschule München. Warkotsch ist Co-Vorsitzende des Nachhaltigkeitsbeirats der Stadt Augsburg.