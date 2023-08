Zu diesem Zeitpunkt herrschte starker Regen, was zu schlechten Fahrbahnverhältnissen führte. Trotzdem entschied sich der zwanzigjährige Fahrer eines VW-Elektroautos dazu, ein vor ihm fahrendes Fahrzeug zu überholen. Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse übersah er jedoch einen entgegenkommenden Mercedes, was zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge führte.

Die Beifahrerin im Mercedes, eine 73-jährige Frau, verstarb sofort an der Unfallstelle, wie von der Polizei mitgeteilt wurde. Ihr Ehemann, der das Fahrzeug lenkte, erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Donauwörther Krankenhaus gebracht. Der 20-jährige Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Nach seiner Rettung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ulm geflogen.

Aufgrund der Lage des Unfallfahrzeugs neben der Bahnlinie musste die Strecke zwischen Donauwörth und Ulm für etwa drei Stunden gesperrt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 105.000 Euro. Um den genauen Unfallhergang zu klären, hat die Staatsanwaltschaft Augsburg einen Gutachter beauftragt.