Trio für Parfümdiebstähle in Starnberger Drogeriemarkt festgenommen

In der Starnberger Innenstadt kam es seit Mitte November 2025 zu wiederholten Parfümdiebstählen in einem Drogeriemarkt. Ein Trio entwendete systematisch hochwertige Parfüms im Wert von mehreren tausend Euro. Am vergangenen Freitag wurde das Trio festgenommen.

Bandendiebstahl in Drogeriemarkt

Die Diebstahlserie umfasste sechs Fälle, bei denen die aus zwei Frauen (43 und 46 Jahre) und einem Mann (49 Jahre) bestehende Diebesbande, alle mit rumänischer Staatsangehörigkeit, hochpreisige Parfüms stehlen konnte. Videoüberwachungen des Geschäfts zeichneten die Diebstähle zwar auf, jedoch gelang es bisher nicht, die Täter auf frischer Tat zu ertappen.

Fahndung führt zur Festnahme

Am 20. Februar 2026 wurde das Trio erneut in der Drogerie erkannt. Der Ladendetektiv stellte die Diebe zur Rede, woraufhin der Mann zunächst fliehen konnte. Die Polizei Starnberg nahm ihn jedoch nach kurzer Fahndung im Innenstadtbereich fest.

Haftantrag gegen die Täter gestellt

Die Staatsanwaltschaft München II stellte Haftantrag gegen alle drei Tatbeteiligten. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts München ordnete am 21. Februar 2026 die Untersuchungshaft für den Mann und eine der Frauen an, die beide in Rumänien leben. Die dritte Täterin mit Wohnsitz in Deutschland wurde unter Auflagen entlassen.

Aufgrund des organisierten Vorgehens wird der Fall als Bandendiebstahl behandelt, weshalb die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck die Ermittlungen leitet.