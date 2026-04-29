Unfallflucht in Augsburg-Hammerschmiede: 77-Jähriger bemerkt 4.000 Euro Schaden am Auto

Augsburg (ots) – Zwischen Montag, dem 27. April 2026, und Dienstag, dem 28. April 2026, kam es im Weichselweg in der Hammerschmiede zu einer Unfallflucht.

Fahrzeug beschädigt entdeckt

Am Dienstagmorgen bemerkte ein 77-jähriger Mann, dass sein geparktes Fahrzeug einen Streifschaden im Bereich der vorderen Stoßstange aufwies. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Bisher gibt es keine Hinweise auf den Unfallverursacher. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Hinweise. Informationen werden von der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegengenommen.

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