USA beschießen iranisches Containerschiff
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USA beschießen iranisches Containerschiff

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die USA haben nach Angaben von US-Präsident Donald Trump am Sonntag ein iranisches Frachtschiff mit Gewalt gestoppt und schließlich übernommen.

Container (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die “Touska” habe versucht, die US-Seeblockade zu durchbrechen, teilte Trump über seine Plattform “Truth Social” mit. Der Lenkwaffenzerstörer USS Spruance habe die “Touska” im Golf von Oman abgefangen und unmissverständlich zum Anhalten aufgefordert. Da die iranische Besatzung die Warnung ignorierte, habe das US-Marineschiff ein Loch in den Maschinenraum gesprengt, so Trump.

Das Schiff befinde sich jetzt “in der Obhut des US-Marinekorps”. Die “Touska” unterliege bereits aufgrund “früherer illegaler Aktivitäten” Sanktionen des US-Finanzministeriums, aktuell werde die Ladung durchsucht.

Bei der “Touska” handelt es sich um ein 295 Meter langes und 32 Meter breites Containerschiff. Es war laut öffentlich einsehbarer Daten vor einer Woche in Malaysia abgefertigt worden.

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