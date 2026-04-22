Versuchter Raubüberfall in Landshuter Telefonladen: Täter in Untersuchungshaft
Polizeipräsidium Niederbayern
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Versuchter Raubüberfall in Landshuter Telefonladen: Täter in Untersuchungshaft

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

LANDSHUT. Ein Vorfall in einem Telefonladen in der Zweibrückenstraße sorgte am Dienstag, den 21. April 2026, für Aufsehen. Ein 44-jähriger Mann betrat das Geschäft und verlangte unter Androhung eines Messers die Herausgabe von Bargeld.

Ladeninhaber zeigt Zivilcourage

Der Ladenbesitzer ließ sich jedoch nicht einschüchtern. Er verweigerte die Herausgabe des Geldes und schaffte es, den Angreifer zu überwältigen. Bis zum Eintreffen der Polizei hielt er den Mann fest, was zu einer schnellen Aufklärung der Tat beitrug.

Ermittlungen und rechtliche Schritte

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut wurde bereits ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 44-Jährigen erlassen. Nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut befindet sich der Mann nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchte schwere räuberische Erpressung vorgeworfen.

Veröffentlicht: 22.04.2026, 14.05 Uhr

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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