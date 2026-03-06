Versuchtes Tötungsdelikt in Haunstetten: Mann greift Frau mit Messer an

In einem Wohnhaus im Augsburger Stadtteil Haunstetten ist es am Mittwochmorgen (4. März 2026) zu einem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt gekommen. Die Polizei nahm einen 54-jährigen Mann fest. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt.

Nach Angaben der Polizei kam es gegen 6 Uhr in einer Wohnung in der Rathausstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 54-Jährigen und einer 37-jährigen Frau. Im Verlauf des Streits soll der Mann versucht haben, mit einem Messer auf die Frau einzuwirken. Dabei erlitt die 37-Jährige leichte Verletzungen.

Alarmierte Polizeibeamte trafen den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Nahbereich an und nahmen ihn fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Mann am Donnerstag (5. März 2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und setzte ihn in Vollzug. Der 54-Jährige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei führt weiterhin Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tat. Sowohl der Tatverdächtige als auch das Opfer besitzen die polnische Staatsangehörigkeit.