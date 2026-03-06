Symbolbild
E-Scooter von Brücke geworfen – Güterzug überfährt Roller in Augsburg

Augsburg – Am frühen Freitagmorgen (6. März) hat ein Güterzug im Bereich der Gögginger Brücke in Augsburg einen auf den Gleisen liegenden Elektroroller überfahren.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der E-Scooter von einer bislang unbekannten Person von der Gögginger Brücke auf die Gleise geworfen. Der Güterzug, der von Freilassing nach Bruchsal unterwegs war, überfuhr den Roller gegen 03:10 Uhr im Augsburger Stadtgebiet.

Der Elektroroller wurde dabei vollständig zerstört. Zudem entstand im vorderen Bereich des Zuges eine Beschädigung. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 205551-0 oder per E-Mail an bpoli.nuernberg@polizei.bund.de zu melden.

