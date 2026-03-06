Überflug von drei Flugzeugen der Luftwaffe sorgt für Verunsicherung in Wemding

Wemding. Am Freitagvormittag (06.03.2026) kam es gegen 10.30 Uhr zu einem Überflug von drei Flugzeugen der Bundeswehr über dem Stadtgebiet von Wemding. Der Flug sorgte insbesondere im Bereich der Oettinger Straße kurzzeitig für Verunsicherung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich um einen angemeldeten Trainingsflug der Luftwaffe. Die Maschinen überflogen dabei auch den Bereich einer Schule. Aufgrund der deutlich wahrnehmbaren Flugbewegungen wurden dort vorsorglich Maßnahmen ergriffen. Schüler wurden betreut, einige konnten frühzeitig von ihren Eltern abgeholt werden.

Die Behörden betonten, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestand. Der Überflug stand im Zusammenhang mit regulären militärischen Trainingsmaßnahmen.

Für Bürgerinnen und Bürger, die Fragen zu militärischem Flugbetrieb haben, steht die Flugbetriebs- und Informationszentrale (FLIZ) der Bundeswehr zur Verfügung. Diese ist unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 – 8620730 erreichbar.