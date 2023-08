Volkach in Unterfranken | Am Montagnachmittag (21.08.2023) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der St2260 in Richtung Volkach. Ein Taxi kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Schild und einem Baum.

Das Fahrzeug überschlug sich und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Leider konnte der alarmierte Rettungsdienst und Notarzt nur noch den Tod des 18-jährigen Fahrgastes im Mercedes feststellen. Der Taxifahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg ein Unfallsachverständiger von der Polizei Kitzingen hinzugezogen. Neben mehreren Streifen der Polizei waren auch die Feuerwehren aus Volkach, Astheim und Prosselsheim im Einsatz.