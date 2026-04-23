Volkswagen senkt China-Ziele und will Exportgeschäft ausbauen

Volkswagen korrigiert seine Erwartungen für das China-Geschäft deutlich nach unten und setzt stärker auf Exporte. Bis 2030 rechnet der Konzern nur noch mit bis zu 3,2 Millionen verkauften Fahrzeugen in China, sagte China-Vorstand Ralf Brandstätter dem “Handelsblatt”.

Zuvor hatte Volkswagen bis zu vier Millionen Autos angepeilt. Auch die Renditeerwartung sinkt: Künftig kalkuliert der Konzern nur noch mit vier bis sechs Prozent Marge, nachdem früher zweistellige Werte üblich waren. “Diese Zeiten kommen nicht zurück. Der Markt ist reifer geworden, der Wettbewerb intensiver”, sagte Brandstätter.

Zugleich baut Volkswagen China zur Exportbasis aus. Bis Ende des Jahrzehnts sollen die Ausfuhren auf rund 250.000 Fahrzeuge pro Jahr steigen, nach derzeit etwa 70.000. Wachstum sieht der Konzern vor allem in Südostasien, dem Mittleren Osten, Afrika und Südamerika. Chinas Automarkt wächst deutlich langsamer. Chinesische Hersteller setzen daher deutlich mehr auf Verkäufe im Ausland. BYD peilt bereits für 2026 rund 1,5 Millionen Fahrzeuge im Exportgeschäft an.

VW hat seine Kapazitäten im Land bereits um rund 1,5 Millionen Fahrzeuge reduziert. Am Donnerstag gibt der Konzern im Vorfeld der “Beijing Auto Show” bei einem Kapitalmarkttag in Peking ein Strategie-Update.